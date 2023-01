James Wan sogna di fare un remake di Grosso guaio a Chinatown insieme a Patrick Wilson

James Wan sta festeggiando il successo della sua ultima creatura – M3GAN – che ha ottenuto un incasso davvero degno di nota al box-office mondiale (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Durante la promozione stampa della pellicola, James Wan ha potuto anche spaziare alquanto negli argomenti trattati nel corso delle varie interviste andando pure a toccare il tema delle frequenti collaborazioni con Patrick Wilson, attore con cui lavora dai tempi del primo Insidious e che, per il quinto capitolo della saga, si è seduto anche dietro alla macchina da presa.

Con Entertainment Weekly, James Wan è tornato nuovamente a parlare di Patrick Wilson ribadendo quello che aveva già espresso in una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, ovvero che il bello del lavorare insieme a lui risiede nel fatto che:

Una delle cose migliori di quando lavoriamo insieme è che con Patrick non parlo mai del film che stiamo girando sul set. Facciamo i nerd su film come Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter e su altri film simili.

Aggiungendo anche che entrambi si ritrovano spesso a fantasticare insieme di un possibile remake della leggendaria pellicola di John Carpenter. Wan è però il primo a specificare che si tratta di un’eventualità impossibile perché:

È uno di quei film che non puoi toccare perché sarebbe come un sacrilegio!

Per diverso tempo, a Hollywood e dintorni, si è effettivamente parlato di un remake – o reboot o sequel, non si è mai capito di preciso – di Grosso guaio a Chinatown, ma nulla è mai effettivamente andato in porto.

