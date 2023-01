James Wan rivela quali horror degli anni ’80 gli piacerebbe rivisitare

In un’intervista con /Film a margine della promozione di M3GAN, James Wan ha rivelato quali horror degli anni ’80 gli piacerebbe rifare oggi. Il regista è noto per aver dato il via ai redditizi franchise di Saw, The Conjuring e Insidious, ed è anche un grande appassionato del genere.

Ecco dunque quali sono i titoli che dichiara di apprezzare e di voler rivisitare:

Ho molti film horror che ritengo semplicemente divertenti e che amo, e sono abbastanza sicuro che la comunità horror li condivida con me. Amo film come Supermercato horror. Amo Dimensione terrore [Entrambi i titoli sono usciti nel 1986]. Questi, per me, sono solo film horror divertenti in cui mi piacerebbe potermi tuffare un giorno, o farli ma nel modo in cui realizzo i miei film.

Vi ricordiamo che il prossimo film da regista di James Wan, Aquaman and the Lost Kingdom, uscirà il prossimo dicembre. Nel frattempo, è nelle sale M3GAN, horror da lui prodotto insieme a James Blum: qui potete trovare la nostra recensione. Ecco la sinossi:

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Cosa ne pensate delle parole di James Wan sugli horror che amerebbe rifare oggi? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento!

FONTE: /Film