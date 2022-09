Jamie Campbell Bower è recentemente apparso nei triplici panni di Henry Creel / Uno / Vecna nella quarta stagione di Stranger Things, ma il trentatreenne attore londinese, prima di entrare a far parte del cast della popolarissima serie targata Netflix, aveva già una certa esperienza in materia di franchise. Jamie Campbell Bower era difatti già apparso nei panni di Caius nella saga di Twilight e, nel 2010, aveva anche avuto la possibilità di farsi vedere in Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 interpretando il giovane Gellert Grindelwald.

Una parte, quella di Gellert Grindelwald, che è riuscito a ottenere anni dopo quella che al tempo fu, come ha avuto la possibilità di raccontare lui stesso, un’audizione alquanto fallimentare sostenuta per una parte ben più importante: quella di Harry Potter.

La star ha narrato questa “disgrazia professionale” ospite all’Happy, Sad, Confused podcast dove ha spiegato:

Andai a Londra a incontrare Chris Columbus per il primo Harry Potter. Ci avevano chiesto di preparare una barzelletta. Io avevo appena sentito questa barzelletta che aveva a che fare con una fatina e con la ragione per cui viveva sulla punta di un albero di Natale. Una barzelletta davvero, davvero sporca perché ha aveva a che fare con un albero di Natale ficcato nel sedere di qualcuno. L’ho raccontata all’audizione ed ecco che si viene a creare quest’atmosfera… fatta di silenzio. Ho pensato “Ok, ho mandato tutto a pu**ane! (ride, ndr.)”.

Anno dopo, è riuscito a recuperare ottenendo almeno il piccolo, ma significativo ruolo di Gellert Grindelwald.

