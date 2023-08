Jamie Foxx è tornato ad aggiornare i suoi fan quasi un mese dopo il suo primo messaggio dopo la lunga assenza causata da un non specificato disturbo.

L’attore ha pubblicato su Instagram alcune immagini di sé, e ha spiegato di tornare finalmente a sentirsi se stesso:

State guarando un uomo grato. Finalmente inizio a sentirmi me stesso. È stato un viaggio nell’oscurità davvero inaspettato, ma ora posso vedere la luce. Sono grato a chiunque mi abbia contattato e mi abbia mandato auguri e preghiere. Ho moltissime persone da ringraziare, non sapete quanto abbia significato per me. Vi ringrazierò tutti uno a uno. E se non lo sapeste… Dio è buono, ogni giorno tutti i giorni.

Tra le personalità che hanno risposto nei commenti anche Jeremy Renner.

Ad aprile, lo ricordiamo, l’attore era stato ricoverato in ospedale a causa di “problemi medici” non ben specificati, e a quel punto avevano iniziato a circolare voci su un possibile deterioramento della sua salute. A maggio sua figlia Corinne aveva confermato che il padre era uscito dall’ospedale ed era in fase di recupero.

