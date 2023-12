In occasione del suo compleanno ieri, Jamie Foxx ha scritto un messaggio su Instagram per ringraziare i fan e le persone a lui care che lo hanno sostenuto durante il suo ricovero.

Ecco il messaggio:

Questo compleanno è speciale… voglio cominciare ringraziando tutti voi che avete pregato per me quando stavo male… qui di recente ho potuto ringraziare alcuni di voi personalmente, ma voglio dirlo a tutti. AVEVO BISOGNO DI OGNI PREGHIERA… mi avete sollevato… sono riuscito ad arrivare a oggi grazie alle vostre preghiere…. vi considero tutti voi la mia famiglia… e grazie alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per assicurarmi che potessi festeggiare questo giorno. Mando la nostra gioia a tutti…perché se è il mio compleanno è anche il vostro.