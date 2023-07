Jamie Foxx ha scelto il weekend di uscita del suo nuovo film, Hanno clonato Tyrone, per pubblicare un video su Instagram e rassicurare i fan sulla sua salute.

Ad aprile, infatti, l’attore era stato ricoverato in ospedale a causa di “problemi medici” non ben specificati, e a quel punto avevano iniziato a circolare voci su un possibile deterioramento della sua salute. A maggio sua figlia Corinne aveva confermato che il padre era uscito dall’ospedale ed era in fase di recupero.

Nel video di tre minuti pubblicato oggi, Foxx parla finalmente del suo ricovero e della gravità delle condizioni in cui si trovava, e confermando di stare bene. “Non volevo che mi vedeste in questo modo,” ammette l’attore spiegando il motivo per cui non ha voluto esporsi prima. “Non volevo vedeste tubi attaccati al mio corpo, con il dubbio se ce l’avrei fatta o meno”. Foxx ringrazia anche la sua famiglia per aver rispettato la sua privacy: “Non hanno fatto trapelare nulla, mi hanno protetto. E questo è ciò che spero possa succedere a tutti in momenti come questi.” Ma è stato proprio questo silenzio, ammette lui stesso, che ha fatto circolare voci preoccupanti: Fox smentisce di essere diventato cieco o di essere paralizzato, ma spiega che il recupero non è semplice e che ci vorrà tempo.

Quello che il video non contiene sono i dettagli sulla malattia di Foxx. L’attore si limita a dire “sono andato all’inferno e sono tornato, e la mia strada per la guarigione ha avuto non pochi scossoni. Ma sto per tornare e sono nuovamente in grado di lavorare. […] Ero malato, ragazzi, ma ora sono di nuovo in piedi”.

