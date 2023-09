Ospite del podcast Inside of You, Jamie Kennedy ha raccontato un divertente aneddoto su Wes Craven. L’attore, che ha collaborato col regista per la saga di Scream, in cui interpreta il fanatico di film Randy, ricorda infatti della volta in cui ha visitato la casa del cineasta:

La sua casa era piena di cimeli di tutti i suoi film. Accanto al suo letto c’era una piccola cornice. Gli ho chiesto: “Che cos’è?” E lui rispose: “È la mia licenza da tassista”. Una licenza di taxi è una licenza per guidare un taxi a New York, e c’era scritto Wes Craven, LAC Cab, 1971-1972. Gli ho chiesto: “Perché la tieni accanto al letto?”. E lui: “Perché quando mi alzo ogni mattina la guardo e mi dico che questa è una cosa che non voglio più tornare a fare”. E la paura di dover guidare di nuovo un taxi lo ha spinto a fare film… La paura di quella licenza gli ha messo paura, e ci ha spaventato.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Vi ricordiamo che il settimo film della saga di Scream, diretto da Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, è

uscito al cinema lo scorso marzo. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Un ulteriore capitolo,

per la regia di Christopher Landon, è ora in produzione, ma tutti i lavori per la pellicola sono attualmente

fermi per via dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

FONTE: YT

