Went incognito 2 BlizzCon 2015.@Warcraft It was E P I C! What a wonderful World of Warcraft this is.#BlizzCon2015 pic.twitter.com/wjVWznqwpb — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) November 8, 2015

non è nuova al cosplay di. Anni fa si è “infiltrata” alla BlizzCon così:

E l’anno dopo ha partecipato alla première del film Warcraft – l’inizio vestita da orco:

Well we ran into @AliciaMarieBODY and our World Of Warcraft got WAY better! #ForTheHorde pic.twitter.com/o2a44Outr7 — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) June 7, 2016

L’altra sera, però, la star di Halloween Kills e Scream Queens ha rivelato che il suo prossimo cosplay da WoW sarà per un’occasione molto più importante: il matrimonio di sua figlia Ruby, che si terrà a maggio. L’abito è stato scelto proprio da sua figlia e dalla compagna Cynthia, come ha spiegato la stessa attrice: “Faremo uno splendido picnic nel giardino sul retro. Non vedo l’ora. A quel punto entrambi i miei figli si saranno sposati nel giardino sul retro di casa mia, il che mi fa venire le lacrime agli occhi. Saranno tutti in costume. Io officerò il matrimonio e sarò in costume”.

Il suo non sarà un costume qualsiasi, però: sarà vestita da Jaina Marefiero (in originale Jaina Proudmoore), la più potente incantatrice umana vivente, che governa Theramore. Parlando con Kimmel, la Curtis ha finto di non conoscere bene WoW: “Qualcuno sa di cosa si tratta? È un gioco, non so. È una specie di ammiraglio”. Il costume è stato scelto su Etsy, ed è stato acquistato da una sarta in Russia, tuttavia l’attrice ha spiegato che potrebbero esserci dei ritardi nella consegna a causa dell’attuale guerra e delle sanzioni in corso.