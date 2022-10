Jamie Lee Curtis e il peculiare oggetto di scena che si è portata via dal set di Everything Everywhere All At Once

Everything Everywhere All at Once

Per gli attori coinvolti in grandi produzioni (e non) è tradizione ormai che si portino a casa uno o più souvenir dal set. A volte sono proprio gli addetti ai lavori a regalare qualcosa agli attori coinvolti nei progetti. A Jamie Lee Curtis, ad esempio, è stato donato dal responsabile degli oggetti di scena di Everything Everywhere All At Once un peculiare oggetto.

Ospite al Jimmy Kimmel Live! per la promozione di Halloween Ends l’attrice ha rivelato di aver ricevuto in dono dal set del film un… Butt Plug, o plug anale, o meglio, un trofeo a forma di plug anale:

Ho il trofeo del butt plug. C’è una cosa importante che devi sapere. Non avevo idea che fosse un plug anale. Il giorno in cui abbiamo girato quella scena ho continuato a toccarlo dicendo “Non avrai uno di questi”. Non lo sapevo. Tutti gli altri ridevano. Pensavo di essere divertente. Ho capito di cosa si trattasse solamente quando ho visto il film al cinema. Il nostro responsabile degli oggetti di scena, Josh, me lo ha dato come regalo d’addio a fine riprese.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: LA TRAMA

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia. Con la sorprendente Stephanie Hsu (Shang-Chi), il film segna il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto).

