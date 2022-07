Jamie Lee Curtis accetterebbe un ruolo in un film Marvel ma confessa i suoi timori

Dopo aver preso di mira Doctor Strange 2, Jamie Lee Curtis torna a parlare di film Marvel e nello specifico della possibilità di accettare un ruolo in un cinecomic.

L’attrice ha chiarito di non avere nulla contro la Marvel, ma di essere forse la persona più competitiva sul pianeta:

Non ho nulla contro la Marvel, ho visto un mucchio di film Marvel. Quello che intendevo dire è che con Everything Everywhere All at Once siamo riusciti a raccontare una storia sul multiverso che ha commosso le persone. Cercavo solo di dire che non è necessario essere per forza un film Marvel per realizzare qualcosa di spettacolare che ti emozioni.

Ha poi ammesso che non sarebbe contraria a un ruolo in un cinecomic:

Sinceramente non credo che mi farebbero una telefonata visto che ho smosso un po’ di polvere, ma sono un’artista e una collaboratrice, lavoro con tante persone a molte cose, e se il ruolo fosse interessante e potessi dare il mio contributo, è ovvio che lavorerei con la Marvel. Ma vi pare che possa dire di no? Tuttavia, stento a credere che la Marvel possa trovare un ruolo interessante per una sessantaquattrenne.

L’attrice ha sottolineato di aver adorato l’esperienza “priva di green screen” sul set di Everything Everywhere All at Once, un aspetto opposto rispetto ai film della Casa delle Idee:

Temo che se dovessi accettare un film Marvel finirebbero per mettermi dei puntini sulla faccia facendomi recitare in un capannone sperduto da qualche parte.

