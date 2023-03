Jamie Lee Curtis spiega perché preferisce riferirsi al suo Oscar con pronomi neutri: “Sostengo mia figlia Ruby”

Jamie Lee Curtis ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista in Everything Everywhere All at Once e ha deciso di riferirsi al suo premio con pronomi neutri (they/them in inglese).

Durante un’ospitata a Today dopo la sua vittoria, la conduttrice ha chiesto all’attrice se “le” avesse dato un nome riferendosi alla statuetta e a quel punto Curtis ha spiegato:

Voglio sostenere mia figlia Ruby, perciò mi riferisco all’Oscar con pronome neutro, preferisco così. Diciamo che si sta ambientando e sta andando alla grande, è solo che mai in vita mia mi sarei mai aspettata di vivere questi giorni, sono così commossa.

La figlia di Curtis, Ruby, ha annunciato di essere transgender alla sua famiglia nel 2020.

Jamie Lee Curtis got emotional watching her #Oscars speech for the first time ❤️ She’s talking to @hodakotb and @SavannahGuthrie about the once-in-a-lifetime moment. pic.twitter.com/4qYU3JIFkj — TODAY (@TODAYshow) March 14, 2023

Nel dietro le quinte dopo la sua vittoria, l’attrice ha parlato della necessità di essere inclusivi e che è difficile coinvolgere le persone non binarie, soprattutto quando si parla di premi:

La grossa domanda è come si faccia a includere tutte le persone quando le scelte sono binarie, è davvero difficile. In quanto madre di una figlia trans, lo capisco assolutamente. Eppure, togliere il genere alle categorie mi preoccupa, perché temo che diminuisca le opportunità per più donne, che è una cosa per cui mi batto da tempo. Le cose più importanti sono l’inclusione e il coinvolgimento di più donne… praticamente più donne, caz*o, ovunque, sempre, allo stesso tempo.

