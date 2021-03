Durante un’intervista con Entertainment Tonight ha potuto parlare liberamente della Snyder Cut didispensando complimenti al regista.

L’attore, ricordiamo, è tornato a interpretare Joker dopo Suicide Squad per una breve apparizione nel film che sarà disponibile dal 18 marzo:

È stato un segreto che ho dovuto mantenere per così tanto tempo che è buffo poterne parlare. [Snyder] conosce quel mondo come nessun altro… ha così tanto a cuore i personaggi. Ha così tanto a cuore i fan. Sono felice di aver fatto parte di questo viaggio per rivisitare quella storia e raccontarla come lui ha sempre sognato. Ed è stato bello immergermi fugacemente ancora una volta in quel personaggio.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.