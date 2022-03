Ancheentra nel novero degli attori che non amano riguardare la propria interpretazione sul grande o sul piccolo schermo.

In occasione di una chiacchierata per Radio X con il conduttore Chris Moyles, l’attore di Morbius ha svelato che non riguarda uno dei suoi film da più di 20 anni. L’ultimo, in realtà, è stato Requiem for A Dream di Darren Aronofsky, quando il regista costrinse l’attore ad assistere alla proiezione di tutta la pellicola a Cannes nel 2000.

L’attore, ricordiamo, è al momento impegnato con la promozione del nuovo cinecomic Marvel della Sony:

