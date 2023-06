In occasione della promozione di Insidious: La porta rossa, Jason Blum ha parlato con Cinepop dell’eventualità di un cross-over con Sinister, ammettendo di aver effettivamente preso in considerazione l’idea.

“Credo che sarebbe bello, ma ci serve la storia giusta” ha commentato il produttore. “L‘abbiamo sviluppato per un po’, ma non ci veniva in mente un grosso film. E non volevo realizzare un film solo per combinare due saghe. Volevo realizzare un film che fosse effettivamente bello. Non abbiamo mai avuto una grande idea, ma io ci sto“.

Insidious: La porta rossa, il nuovo film Sony Pictures della celebre saga horror con Patrick Wilson, che debutta anche alla regia, arriverà in sala il 5 luglio.

