Mentre prosegue la vendita a potenziali acquirenti dei diritti di Halloween, Jason Blum e David Gordon Green – autori dell’ultima trilogia con Jamie Lee Curtis – hanno parlato della saga di Halloween e dell’ultimo capitolo.

Durante un’intervista con Comicbook i due hanno alluso alla possibilità che la saga vada avanti, anche se come abbiamo visto i diritti sono in fase di vendita.

“Si chiamava ‘fine’ per un motivo” ha commentato Blum riferendosi al titolo dell’ultimo film, Halloween Ends.

“Già, come si potrebbe portare avanti la storia dopo quel finale?” ha commentato Green.

“Non lo so” ha ribattuto Blum. “Non lo so, sto pensando molto ad Halloween nell’ultimo periodo, ma non ne sono certo. Non ne sono certo. Ero molto certo che sarebbe stato il nostro ultimo Halloween e adesso… insomma, diciamo che con Halloween alle porte, ci sto pensando. È un’incognita“.

Le ultime voci, ricordiamo, vedevano la compagnia A24 in prima linea per accaparrarsi i diritti, ma vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate