Jason Isaacs e Rupert Grint prendono in giro Tom Felton per la sua autobiografia

Tom Felton ha condiviso sul suo profilo Instagram quella che ha definito come la “miglior recensione fino ad oggi” della sua autobiografia intitolata Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago.

Si tratta, come potete vedere a seguire, di uno scatto in cui due dei suoi colleghi sui set della saga di Harry Potter lo prendono in giro sfogliando le pagine dal suo libro.

Ritratti nello scatto troviamo Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy, e Rupert Grint, che ha prestato invece il volto a Ron Weasley.

