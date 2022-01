Se il 2021 era iniziato malissimo per, il 2022 è iniziato decisamente meglio.

Alla fine del 2020 il CEO di WarnerMedia aveva annunciato, a sorpresa e senza nemmeno consultare partner produttivi, talent e agenzie che li rappresentavano, una strategia molto aggressiva che la major avrebbe adottato per tutto il 2021 al fine di affrontare l’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus, una strategia che, a partire da Wonder Woman 1984, prevedeva l’arrivo di tutte le pellicole prodotte dalla Warner Bros e le varie etichette associate in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max (limitatamente agli Stati Uniti d’America ovviamente).

Oggi Kilar si prende la sua rivincita, annunciando che HBO e HBO Max hanno chiuso il 2021 con più di 73 milioni di abbonati in tutto il mondo (battendo le proiezioni che parlavano di 70/73 milioni). La decisione di distribuire i grandi blockbuster in contemporanea al cinema e in streaming ha causato malumori a Hollywood, ma ha chiaramente contribuito a riempire di contenuti esclusivi la piattaforma in attesa dell’uscita delle produzioni originali che sono arrivate nella seconda parte dell’anno e che sembra abbiano dato una grande spinta agli abbonamenti: serie tv ma anche speciali come la Reunion di Friends e quella di Harry Potter (uscita a Capodanno).

Il 2022 porta con sè altre sfide, prima tra tutte la cessione di WarnerMedia a Discovery e la creazione di una conglomerata di nome Warner Bros Discovery. Fino a qualche mese fa l’impressione era che Kilar fosse pronto a lasciare, ma questi risultati potrebbero in realtà ribaltare la situazione.

Non va comunque dimenticato che la mossa unilaterale di lanciare tutti i film del 2021 in streaming oltre che al cinema ha incrinato e non di poco i rapporti tra Warner ed esercenti oltre che alcuni storici talent, uno tra tutti Christopher Nolan, che ha scelto la Universal per il suo prossimo film Oppenheimer. In un lungo thread pubblicato su Twitter, Kilar festeggia i risultati e afferma che la strategia abbia ripagato, tuttavia numerosi analisti notano come l’uscita in contemporanea al cinema e in streaming abbia penalizzato gli incassi di alcuni titoli, soprattutto a livello internazionale a causa della pirateria. È tuttavia vero quello che sottolinea in un passaggio: la Warner è stata la major più regolare nelle sue uscite cinematografiche a partire dal mese di marzo, e questo ha contribuito a dare agli esercenti un flusso costante di prodotto da mostrare sullo schermo. Lo stesso Kilar a settembre si era comunque scusato per le modalità con cui fu presa e comunicata questa decisione:

Sarò il primo a dire – e la responsabilità della cosa rimane sulle mie spalle – che, col senno di poi, avremmo dovuto prendere più tempo per avere le 170 conversazioni necessarie – è questo il numero di partecipanti alle pellicole del nostro listino del 2021. Abbiamo cercato di fare tutto in un periodo di tempo troppo compresso, meno di una settimana, perché sapevamo che ci sarebbero stati dei leak d’informazioni e tutti avrebbero detto la loro circa quello che avremmo o non avremmo dovuto fare.

WarnerMedia ha “pagato” questa decisione andando a trattare con i vari partner durante il 2021 e raggiungendo accordi milionari per accontentare più o meno tutti. In termini di incassi cinematografici negli Stati Uniti, la Warner Bros. ha chiuso il 2021 al quarto posto, con 643 milioni di dollari e una quota mercato del 14%.

IL COMMENTO DI JASON KILAR

Ecco il thread di Kilar tradotto da noi:

Oggi abbiamo condiviso la notizia che HBO e HBO Max hanno chiuso il 2021 con circa 73.8 milioni di abbonati in tutto il mondo. È una crescita di 4.4 milioni rispetto al trimestre precedente. Parliamo di una cifra ben oltre le aspettative migliori che avevamo pianificato a inizio 2021. Per contestualizzare, la prima proiezione che abbiamo condiviso a ottobre del 2019 per il lancio di HBO Max e HBO era di arrivare a una cifra tra i 75 e i 90 milioni di abbonati entro la fine del 2025. Siamo quasi 4 anni in anticipo rispetto a quell’0biettivo/proiezione. Il 2021 è stato un anno notevole per HBO e HBO Max, nel quale abbiamo superato le indicazioni che ci eravamo dati nella prima parte dell’anno. Un ulteriore dato: nei primi tre trimestri del 2021 abbiamo aggiunto più di 3 milioni di abbonati negli Stati Uniti rispetto a quanto Netflix ha fatto in USA e Canada nello stesso periodo. La cosa veramente importante sono gli input che hanno guidato la crescita. A partire dalle storie che abbiamo deciso di narrare attraverso film, serie, documentari e speciali. I nostri partner creativi nel team WarnerMedia sono estremamente bravi a confezionare storie di altissima qualità che possano risuonare con il pubblico. Abbiamo preso la decisione di lanciare tutti i film Warner Bros. del 2021 in contemporanea al cinema e su HBO Max. Sono molto fiero di come il nostro team ha lavorato per far avvenire tutto ciò. Abbiamo dato ai clienti il potere di scegliere, nel bel mezzo di una pandemia. Ci siamo assicurati che i cinema avessero una successione costante di 18 grandi film, a partire da Wonder Woman 1984, con il sostegno di campagne marketing nel bel mezzo di una pandemia. Mentre altre major vendevano i loro film alle piattaforme streaming o semplicemente li rinviavano all’anno successivo. È stato un rischio ragionato che ci ha sottoposti ad attacchi comprensibili, e ha funzionato molto bene. Il pubblico ha risposto in maniera eccellente all’intera offerta di serie, film, documentari e speciali che abbiamo lanciato durante l’anno, oltre al nostro intero catalogo. Un altro importante input è stato completare il nostro mercato distributivo e migliorare prodotto e tecnologia. Ci siamo impegnati nell’innovazione in ognuna di queste aree. Le nuove app distribuite su Roku, PS5 e Samsung sono degli esempi recenti, e sono entusiasta per ciò che arriverà nel 2022 Abbiamo anche aggiunto lo sport dal vivo su HBO Max in Brasile e Messico con la Champions League. Nel 2021 ci siamo assicurati i diritti digitali per 7 anni di partite della National Hockey League negli Stati Uniti. Poi nel 2021 negli Stati Uniti abbiamo lanciato una versione di HBO Max con la pubblicità, un’opzione a prezzo ridotto per i fan. Un ultimo input da segnalare che ha rappresentato un contributo importante per raggiungere questi risultati nel 2021 è stato il lancio globale, che proseguirà. All’inizio del 2021 HBO Max era disponibile solo in un paese, alla fine dell’anno era disponibile in 46 paesi e continuerà a espandersi. Con HBO Max stiamo entrando in contatto con successo con i nostri consumatori, e ci stiamo espandendo a livello globale. Sta funzionando. Sono felice per il team che abbiamo messo insieme e che si sta impegnando tanto per soddisfare i fan e il pubblico di tutto il mondo ogni giorno. Questo team è interessato profondamente alla mission.

Il messaggio si conclude con una lunga lista di ciò che è stato lanciato nel 2021 sulla piattaforma, parliamo di film come Godzilla vs. Kong, Space Jam: New Legends, The Suicide Squad, Dune, Matrix Resurrections, serie come Mare of Easttown, The White Lotus, il reboot di Gossip Girl, Succession, And Just Like That, programmi come la reunion di Friends e quella di Harry Potter (a Capodanno 2022) eccetera.