È passato molto tempo dalle dichiarazioni di Martin Scorsese sui cinecomic, anche se continuano a far discutere come evidente dalle ultime domande del New York Times a Jason Momoa, la star di Aquaman.

L’attore ha ribattuto spiegando che il dibattito sul cinema gli ricorda quello sulla musica pop e ha ammesso:

I film di supereroi sono di intrattenimento, ma sono come la mitologia greca: trattano di bene e male e hanno momenti struggenti. E cavolo, le forme d’arte muoiono se si smette di realizzare opere. Si rinuncerebbe agli effetti visivi, a tutto ciò che si può fare con il trucco. Se non sono un attore che viene ingaggiato per recitare in tanti film, avere la possibilità di girare un film di supereroi mi regala l’occasione di fare un film con temi che sento vicini, come nel caso di tutta la storia di Aquaman. Ci sono questioni ambientali a cui posso dare risalto. Perciò mentre voi dire: “Oh sì, ecco un altro film commerciale”, io penso: “Beh, così facendo posso aprire gli occhi delle persone su cose che per me sono importanti”.

