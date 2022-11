Jason Momoa parla di Lobo e del suo progetto segreto per i DC Studios

Qualche giorno fa Jason Momoa ha commentato la recente notizia legata alla nascita dei DC Studios e ha fatto riferimento a un sogno nel cassetto che sarà realizzato grazie alla nuova dirigenza.

CBR ha cercato di indagare in proposito e ha chiesto all’attore di sbattere due volte le palpebre durante un’intervista per chiedergli se il progetto in questione è un film su Lobo:

Ovviamente non riesco a non sbattere le palpebre, quindi è impossibile rispondere senza farlo, ma sapete che sarebbe splendido se fosse realizzato. In generale sono felice che [James] Gunn sia al comando con [Peter] Safran, che è un caro amico. Sento di essere in buone mani e so che i fan dei fumetti in giro per il mondo saranno davvero emozionati.

Ha poi aggiunto sul progetto misterioso:

Fa parte della mia collezione da tutta la vita. I fan che mi conoscono sanno cos’è che ho collezionato di più. Non voglio dire nulla, ma se siete veri fan, sapete quali sono i fumetti che ho collezionato di più in assoluto.

Aquaman 2 sarà nei cinema il 25 dicembre del 2023.