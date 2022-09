Jason Momoa si rasa i capelli a zero per una buona causa

Jason Momoa, l’attore di Aquaman e il regno perduto, ha deciso di dire addio alla sua folta chioma per una buona causa come si vede in un video pubblicato su Instagram.

La star ha deciso di rasarsi a zero per attirare l’attenzione sulla continua produzione di plastica monouso:

Sono stanco delle bottiglie di plastiche, delle forchette di plastica e di tutte quelle stronz*ate, dobbiamo smetterla. Finisce tutto nella nostra terra, nel nostro oceano. Sono qui alle Hawaii al momento e vedere certe cose nell’oceano è così triste. Vi prego allora di fare tutto ciò che potete per togliere la plastica monouso dalla vostra vita, aiutatemi. Le bottiglie di plastica sono una cosa ridicola.

Aquaman 2 con Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Willem Dafoe, Ben Affleck e Nicole Kidman sarà nei cinema il 25 dicembre del 2023.