Durante un’intervista con Screenrant per la promozione di On the Roam, Jason Momoa ha parlato ipoteticamente della possibilità di interpretare Lobo nel DC Universe di James Gunn.

All’attore è stato chiesto: “Per See ti sei fatto fare dei coltelli dagli artisti Richard Baggett, Terry Shanks e Neil Kamimura. Diciamo, ipoteticamente, che tu venga scelto per interpretare un personaggio come Lobo. Cos’è che vorresti farti fare su misura?” e la sua risposta è stata:

Cos’ha Lobo? Ha una bellissima catena con una falce sopra, no? Ha una catena con un uncino. Quindi, ovviamente, dovremo fare qualcosa di simile, anche se mi piacerebbe dargli comunque un tocco di stile. Qualcosa fatto su misura. Ci devo pensare, è una bella domanda.

Jason Momoa è ora al cinema in Aquaman e il regno perduto, trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

