La longeva e assidua collaborazione tra Jason Schwartzman e Wes Anderson è iniziata nel 1998 con Rushmore ed è proseguita per i successivi 25 anni: l’attore ha preso parte a diversi film del regista, compreso l’ultimo Asteroid City (LEGGI LA RECENSIONE).

In un’intervista con CB, l’interprete ha raccontato un aneddoto risalente al loro primo film insieme, che ben rappresenta lo spirito del cineasta. Ecco le sue parole:

Una cosa che è uguale [in Anderson] è che in Rushmore c’è una scena in cui guido un go-kart, e quel giorno stavamo girando, e lui è arrivato accanto a me su questo go-kart e mi ha detto: “Seguimi“, ed è partito con questo go-kart, e io ho pensato: “Oh, m*rda“. Abbiamo lasciato il set e tutti si sono chiesti: “Dove stanno andando?“. Abbiamo girato in lungo e in largo. Abbiamo corso per tutta Houston. Stava morendo dalle risate e potevo vedere la gioia sul suo volto. Ama partecipare al film. Ama essere nel film. Che un oggetto di scena non è solo un oggetto di scena, è una cosa in cui si può entrare, stare e sentire.

È sempre così in ogni [progetto]. Il senso di pura esuberanza e che non c’è altro posto in cui vorrebbe essere. Credo che l’unica differenza sia che ora non deve rubare un go-kart per averlo. Deve solo prendere in prestito un golf cart e guidare lungo la strada per Asteroid City.