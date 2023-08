In una nuova intervista con Inverse, Jay Oliva ha parlato del film di Batman di Ben Affleck che non ha mai visto la luce.

“Non posso dire troppo a parte il fato che sarebbe stato bellissimo, cazz*o” ha spiegato. “Era stupendo, il massimo. A quanto so, c’erano un paio di stesure diverse. Non so a che stesura fossero quando mi hanno coinvolto, ma ci stavano lavorando Geoff Johns e Ben [Affleck]“.

Ha poi aggiunto: “Ho lavorato a molti progetti di Batman e la cosa forte è che riuniva una serie di storie di Batman che non erano mai state esplorate. La storia di Ben doveva coprire delle cose mai coperte nei fumetti, ma si ispirava a una serie di storie della mitologia di Batman raccontate negli ultimi 80 anni, e doveva farlo con un approccio inedito. Era tutto molto brillante e aveva cose che amavo davvero e avrei voluto che si realizzassero. Era l’inizio di un progetto fantastico, Ben ha dovuto allontanarsene per problemi personali e l’ho capito, ma il tempo trascorso a lavorare insieme a lui è stato fantastico. Magari un giorno potrò parlarne senza problemi“.

