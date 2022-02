sarà il protagonista di What’s My Name? diretto da Jeremy Zag e prodotto dalla Cross Creekinsieme a Asko Akopyan, Zag e allo stesso Van Damme.

Deadline racconta, citando le parole dello stesso Jean-Claude Van Damme, che What’s My Name? andrà a scavare sia nella vita cinematografica che in quella privata della star scrivendo anche la parola fine sulla sua carriera d’interprete di film action.

Nella pellicola, Van Damme interpreterà sé stesso. Rimasto in coma dopo un incidente automobilistico molto grave, si risveglierà poi in preda a un’amnesia che lo rende irriconoscibile, a sé stesso e agli altri. Attraverso una serie di combattimenti con degli iconici lottatori affrontati nel corso della sua leggendaria carriera inizierà un viaggio alla ricerca della sua stessa identità e del significato della vita.Percorso, questo, che lo porterà a un match finale.

Jean-Claude Van Damme spiega:

Volevo abbandonare il palcoscenico con una rilettura della mia carriera, a cominciare da Senza esclusione di colpi, il film con cui sono diventato famoso. Voglio che questa pellicola possa diventare un nuovo Senza esclusione di colpi, ma a un livello più alto. Nella pellicola sono sulla mia buona strada in termini di carriera ma, uscendo dalla premiere di un altro film d’azione, non mi sento felice perché realizzo di aver vissuto negli hotel negli ultimi 30 anni, cosa vera fra le altre cose. Racconteremo cose reali della mia vita, di quello che mi è accaduto. Sono partito dal Belgio e sono arrivato a Hollywood. Ho avuto successo, ho fallito, sono tornato. Ed ecco che cammino per strada dopo una premiere e BOOM! finisco sotto a una macchina perché sono ubriaco. Quando mi risveglio non so più chi sono e nessuno mi riconosce.

Nella pellicola, che verrà girata a Parigi, Jean-Claude Van Damme incontrerà di nuovo – con tutta probabilità – Tong Po (Michel Qissi) da Senza esclusione di colpi, Bolo Yeung da Double Impact e Dolph Lundgren da Universal Soldier.

