L’attore ha pubblicato il Tweet che trovate qua sotto in cui scrive: “Ca**o sì! #Snydercut congratulazioni amico mio. Ci hai resi orgogliosi”.

HELL YES. #snydercut congratulations my friend. You did us proud. https://t.co/oaz2WfH8J1

Jeffrey Dean Morgan è apparso anche nel prologo di Batman v Superman: Dawn of Justice nei panni di Thomas Wayne.

Tempo fa, al junket londinese di Rampage, abbiamo ricordato Watchmen insieme a Jeffrey Dean Morgan e Malin Akerman (Laurie Jupiter / Silk Spectre II) collegandoci all’allora recente notizia circa la serie TV annunciata da HBO.

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.