Jenna Ortega: la protagonista di Mercoledì svela la reazione al primo horror visto da bambina

Jenna Ortega, nei panni di Mercoledì, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua performance nella serie disponibile in streaming esclusivo su Netflix prodotta da Al Gough, Miles Millar e Tim Burton.

Considerato che, a dispetto della giovane età, Jenna Ortega ha già una discreta esperienza in materia di storie dark e horror, in aggiunta a Mercoledì l’abbiamo vista in Scream 5, la ritroveremo anche nel 6 e ha fatto anche parte del cast di X: A sexy horror story (LEGGI LA RECENSIONE), con ELLE ha parlato del primo film horror che ha visto da bambina raccontando anche la sua reazione.

Penso che il primo film dell’orrore che ho visto, o che ho visto almeno in parte prima di scappare via in lacrime, sia stato La bambola assassina. I miei fratelli maggiori e mio zio lo stavano guardando e chiesi se potevo guardarlo con loro perché adoro i film, ma loro mi risposero che “No, ti spaventerebbe”. Mi rispedirono in camera mia, ma ricordo di aver spiato il film da dietro l’angolo e vidi, letteralmente, solo la sua mano. Ho urlato di terrore perché sapevo che era una bambola assassina e ho avuto incubi ogni anno fino grossomodo ai quindici anni d’età.

In calce anche la nostra intervista con Tim Burton realizzata a Lucca Comics & Games 2022 in cui abbiamo discusso proprio di Mercoledì.

Trovate tutte le informazioni sulla serie con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, Catherine Zeta-Jones in quelli di Morticia, Luis Guzmán in quelli di Gomez nella nostra scheda!

FONTE: ELLE su YouTube