Jennifer Coolidge stava per avere un ruolo in Ant-Man 3, lo sceneggiatore svela i dettagli

Jeff Lovenesse ha parlato con l‘Hollywood Reporter di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, svelando che ci sono state delle fugaci discussioni sulla possibilità di dare un ruolo a Jennifer Coolidge, l’attrice di The White Lotus.

L’attrice avrebbe potuto interpretare Linda, la donna che Hank Pym (Michael Douglas) ha frequentato durante l’assenza di sua moglie:

Mia mamma si chiama Linda, perciò era una strizzatina d’occhio per lei. Linda è sempre stato un nome perfetto per una donna adulta in una commedia. […] Per un attimo abbiamo pensato che Jennifer Coolidge dovesse interpretare Linda, non è mai stato più di un semplice scambio in una chiacchierata su Zoom, ma avevamo delle idee fantastiche.

Ho provato a scrivere un flashback negli anni ’80 con Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, dopo tuto perché no? Avremmo avuto loro due e ci sarebbe stata un’atmosfera da thriller erotico, con ottiche nebbiose e con Hank e Janet impegnati a fare cose da scienziati sexy negli anni ’80. Linda non ce l’ha fatta alla fine, e non credo che Jennifer Coolidge sia stata chiamata. La terremo per la prossima volta, sono certo che finirà nell’UCM, potrebbe fare anche Dottor Destino.