Secondo un report di The Insneider, Jennifer Garner è in trattative per far parte del cast di Animals, thriller che sarà diretto dall’ex-marito Ben Affleck per Netflix. I due attori hanno divorziato nel 2018, dopo 13 anni di matrimonio e tre figli insieme; in precedenza avevano recitato insieme nel film di Daredevil e in Pearl Harbor.

Prodotta dalla Artist Equity, Animals avrà come protagonista Matt Damon, assiduo collaboratore e amico di lunga data di Affleck. La sceneggiatura è stata scritta da Connor McIntyre, con revisioni di Billy Ray. Nulla sappiamo sulla trama, se non che sarà incentrata su un rapimento. Le riprese dovrebbero iniziare a breve.

Recentemente, abbiamo visto insieme Affleck e Damon in Air – La storia del grande salto, uscito al cinema lo scorso aprile e ora disponibile in streaming su Prime Video.

