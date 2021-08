Fra notizie amene relativi ad ani felini rimossi in post-produzione, una realizzazione discutibile e delle performance involontariamente trash, la versione cinematografica di, il film di Tom Hooper che ha portato sul grande schermo il celeberrimo musical di, è stata un fallimento su tutta la linea.

Lo stesso Webber, prendendo parte lo scorso maggio del 2020 a un commento dal vivo della versione del 1998 di Cats, aveva espresso delle critiche non velate verso la pellicola.

In un’intervista su Empire è ora Jennifer Hudson a ricordare la sua esperienza con un film che verrà per sempre ricordato come un capolavoro trash:

Ooh. Per me Grizabella era anche troppo emotiva. Ricordo di aver pensato “Ma quante lacrime può versare?”. Capisci la profondità a cui si deve spingere un attore per dare una rappresentazione onesta di questa emozione? Per un attore, il trucco è tenerlo per sé.

Circa il prodotto finito aggiunge:

Beh, non sapevo che avrei avuto orecchie e coda. Per il resto è stato… Fiuu! È stato molto pesante ed emozionale per tutto il tempo. Perché per Grizabella è così. Si tratta di essere rifiutata per tutto il tempo. Di trovarsi ai minimi termini. E io dovevo portare sempre tutto quel fardello cantandolo dal vivo. Il moccio che usciva era vero. Ogni goccia. E pensavo “Se solo le persone conoscessero la profondità di quella emozione”.

Co-prodotto dalla Universal, dalla Amblin Partners e dalla Working Title, il film è l’adattamento del celebre musical di Andrew Lloyd Webber che nei decenni è arrivato a generare oltre 4 miliardi di dollari. Al cinema le cose sono andate diversamente: Deadline ha stimato l’entità del flop su un passivo di circa 70 milioni, facendo una previsione d’incasso mondiale finale di 100 milioni di dollari (40 negli USA e 60 nel resto del mondo) contro un budget ufficiale di 90 milioni di dollari cui vanno aggiunti circa 115 milioni di dollari stimati di marketing e distribuzione. La stima sale a 155 milioni d’incasso se si includono le previsioni home video e di diritti tv e streaming, e a 226 milioni di costi includendo l’home video. Considerato che Cats ha guadagnato 74,4 milioni in tutto il mondo, la perdita è anche maggiore.

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto”. In Italia è uscito il 20 febbraio 2020.