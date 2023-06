Jennifer Lawrence, in una sua apparizione a Watch What Happens Live, ha aggiornato il pubblico sulla commedia che sta scrivendo con Amy Schumer da anni.

Già nel 2015 l’attrice aveva raccontato al New York Times che lei e la collega stavano scrivendo un film insieme in cui intendevano recitare nel ruolo di due sorelle. Da quel momento però non c’erano più stati aggiornamenti, fino ad ora.

Okay, se conoscete qualcosa su di me o Amy è che siamo pigre. Non è che il film non si fa più. Si farà. Sta solo procedendo coi nostri tempi.

Sempre in quell’intervista del 2015 Lawrence aveva detto a proposito di lei e Schumer:

Siamo creativamente fatte l’una per l’altra.

Ora non ci resta che attendere ulteriori notizie.

FONTE: The Hollywood Reporter

