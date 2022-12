Jennifer Lawrence racconta di quando le venne chiesto di dimagrire per Hunger Games

La saga di Hunger Games è quella che, grazie al primo film diretto da Gary Ross uscito al cinema nel 2012, ha consacrato a giovane star in ascesa l’allora ventiduenne Jennifer Lawrence.

In una chiacchierata fatta da Jennifer Lawrence con Viola Davis nella rubrica Actors on actors, le due hanno inevitabilmente discusso anche di come, per Jennifer Lawrence, interpretare Katniss Everdeen in Hunger Games sia stata una responsabilità non da poco, anche in relazione alla richiesta che, al tempo, le venne fatta dai produttori del kolossal: perdere peso.

La star, mettendo a confronto quando accaduto con il primo film di X-Men da lei interpretato e Hugner Games, racconta:

Quando lavoravo a X-Men, era difficile non avere la percezione che quel film fosse “Solo uno di quelli”, specie quando ti ritrovi dipinta di blu con delle squame sul viso. Con Hunger Games c’era una straordinaria responsabilità. Dei libri imponenti la cui platea era composta principalmente da bambini. Ricordo che la principale conversazione era “Quanto peso perderai?”. In aggiunta al fatto che ero giovane, stavo crescendo e non potevo mettermi a dieta, non sapevo se volevo che tutte le ragazze che si sarebbero poi mascherate da Katniss si sentissero inadeguate perché non avevano un certo peso. E non potevo permettere che quel ragionamento s’insinuasse anche nella mia testa.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Variety