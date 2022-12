Jennifer Lawrence dice di essere stata la prima protagonista femminile di un film d’azione con Hunger Games

Jennifer Lawrence ha partecipato, insieme a Viola Davis, al format di Variety in cui due celebri star danno vita a un Botta & Risposta in cui discutono dell’industria e delle loro rispettive carriere.

Nel momento in cui la chiacchierata va a toccare la più recente pellicola di Viola Davis, The Woman King (LEGGI LA RECENSIONE), Jennifer Lawrence si è lasciata andare a un’affermazione quantomeno spiazzante. L’attrice ha detto, sostanzialmente, di essere stata, grazie ad Hunger Games, la prima protagonista femminile di una pellicola d’azione.

Queste le sue parole:

Vorrei un secondo tornare sul fatto che tu abbia girato The Woman King. Ricordo che quando stavo facendo Hunger Games nessuno aveva mai piazzato una donna alla guida di un film d’azione perché non avrebbe funzionato – ci dicevano che sia le ragazzine che i ragazzini potevano identificarsi in un protagonista femminile, ma i ragazzi non potevano farlo se la protagonista era una donna. Per questo sono così felice ogni volta che vedo una pellicola che combatte certi stereotipi e preconcetti che provano come certe cose siano solo degli espedienti per tenere certe persone lontane dai film, per tenerle sempre nella stessa posizione.