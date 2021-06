Secondo quanto riportato da Deadline collaborerà prossimamente con il regista Brad Peyton (San Andreas, Rampage – Furia animale) per un nuovo thriller fantascientifico targato Netflix intitolato

Aron Eli Coleite si sta occupando della sceneggiatura del progetto basandosi su uno script originale di Leo Sardarian.

L’opera segue Atlas, una donna che deve combattere per l’esistenza per contrastare una AI determinata a porre fine all’umanità per fermare la guerra. Atlas dovrà quindi lavorare insieme alla cosa che teme di più per contrastare questo problema, ovvero un’altra Intelligenza Artificiale.

“Sono così onorato di poter lavorare con Jennifer, Elaine e il resto del team di Nuyorican Productions e ai nostri partner Joby e Tory della Safehouse”, ha dichiarato Peyton, “Avere la possibilità di dirigere Jennifer in questo ruolo da protagonista in un film come questo è un sogno che si avvera, poiché sono certo che porterà l’incredibile forza, profondità e autenticità che tutti noi abbiamo ammirato nel suo lavoro”.

Joby Harold e Tory Tunnell produrranno il film attraverso la Safehouse Pictures insieme a Peyton e a Jeff Fierson della ASAP Entertainment. Courtney Baxter figura invece come produttrice esecutiva.

