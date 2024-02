Jennifer Lopez ha dichiarato che il suo nuovo album, This Is Me… Now, potrebbe essere l’ultimo in assoluto. In un’intervista con ET, la cantante e attrice ha spiegato di sentirsi già appagata e soddisfatta con questa sua ultima fatica:

La verità è che non so se lavorerò a un altro album. È un progetto che riassume perfettamente l’essenza di J.Lo e mi sento completamente soddisfatta.

Ha poi aggiunto:

Non dite a Benny [Medina, dirigente discografico] che penso queste cose… ma potrebbe essere il mio ultimo album in assoluto. […] Credo sia la fine di un’era per me e l’inizio di una nuova. Sono per il mai direi mai, ma al momento credo di aver messo anima e cuore in questo progetto, mi ha richiesto molto.

This Is Me… Now è il nono album di Jennifer Lope ed è un sequel di This Is Me… Then, arrivato nel 2002. Ad accompagnare l’album ci sarà un film, This Is Me…Now: A Love Story, in arrivo in streaming su Prime Video dal 16 febbraio.

