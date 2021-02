è tornata a parlare con Allure della mancata candidata agli Oscar per la sua interpretazione in Le ragazze di Wall Street

Ecco le parole della cantante e attrice:

Ne stavamo parlando l’altro giorno. La mia socia Elaine [Goldsmith-Thomas] aveva fatto un post con una lista di tutte le candidature e dei premi di quella stagione. Agli Oscar niente, ovviamente. […] Mi sono ritrovata a pensare: “Ok, quando sei sulla bocca di tutti e dovresti essere candidata ma non lo sei, cosa significa?”. [… ] Alla fine sono giunta alla conclusione che non lo faccio per i premi, non lo faccio per avere 10 Oscar sullo scaffale o 20 Grammy. Lo faccio per creare e per la gioia che ricevo quando lavoro a qualcosa che intrattiene, ispira e dà forza alle persone. La mia vita non gira attorno ai premi.

Le ragazze di Wall Street – in originale Hustlers – è basato su un articolo del New York Magazine del 2015 scritto da Jessica Pressler ed intitolato “The Hustlers at Scores”, articolo che segue la vera storia di un gruppo di impiegate di uno strip club che collaborano per rubare molto denaro ai propri clienti, principalmente broker di Wall Street.

Questa la sinossi diffusa dalla Lucky Red, che ha distribuito il film il 7 novembre 2019: