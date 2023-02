Jennifer’s Body: Adam Brody incolpa le strategie di marketing per il flop del film

In un’intervista con The Independent, Adam Brody ha avuto modo di riflettere sul flop di Jennifer’s Body.

L’horror, uscito nel 2009 e rivelatosi un iniziale insuccesso di pubblica e critica, vede Megan Fox nei panni di una popolare cheerleader del liceo che viene posseduta da un demone e inizia ad uccidere i suoi compagni di classe maschi. Secondo l’attore, interprete di Nikolai, un membro della rock band Low Shoulder, questo risultato è dovuto alle strategie di marketing adottate, che hanno puntato su un target maschile. Ecco le sue parole:

Non avrebbe potuto sbagliare di più [il marketing]. Quello che ricordo mi è piaciuto di più è stata la palette. Mi piaceva molto. È al neon, ma è gotica, e poi il marketing l’ha snaturata. Quindi è Piccoli brividi (Goosebumps) e Maxim [rivista per un pubblico maschile]. Non capisco cosa stiamo facendo. Jennifer’s Body parla, tra le altre cose, della sorellanza che si è corrosa e non hai entrambe le amiche sulla locandina. C’è solo lei [Jennifer] con niente di quello che indossa nel film. Ho pensato che nel film ci sono immagini così belle, che non posso credere che non le stiate usando. Questo è il sogno di una persona che si occupa di marketing e mi sembra che voi lo stiate nascondendo.

Il film era diretto da una donna [Karyn Kusama], interpretato da due donne [Fox e Amanda Seyfried], scritto dalla vincitrice dell’Oscar per la sceneggiatura di quell’anno [Diablo Cody, premiata per Juno]. E invece si decide: “Nascondiamo tutto questo. Non ditelo a nessuno. È irrilevante che Diablo Cody abbia appena vinto un Oscar e abbia scritto questo. Non vogliamo che nessuno lo sappia. Questo è per le persone a cui piace Transformers [film in cui Fox era esplosa, uscito due anni prima]“. E non so quanto sarebbe cambiato se avesse avuto un marketing più moderno. Probabilmente un po’.