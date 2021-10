Il marchio Bratz ha utilizzato due delle sue iconiche bambole per ricreare in un breve video animato un’iconica scena di, il film di Karyn Kusama uscito nel 2009.

Potete vedere il video qua sotto:

Questa la sinossi del film:

Sexy horror dall’umorismo malizioso, JENNIFER’S BODY racconta la storia di Jennifer (Megan Fox), una studentessa del liceo di una piccola cittadina, che viene posseduta da un demone affamato. Passerà dalla perfidia tipica del liceo – stupenda (senza esserne consapevole) bad girl, ultra esibizionista e che si sente superiore agli altri – alla vera perfidia: la cattiveria pura. La splendente bellezza del liceo diventa una creatura pallida e malaticcia sempre in cerca di uno snack a base di carne, e ragazzi che non avrebbero mai avuto neanche una chance con una tipa senza cuore come lei cominciano ad avere un fascino tutto nuovo nell’ottica dell’insaziabile appetito di Jennifer. Intanto Needy (Amanda Seyfried), la migliore amica di sempre di Jennifer, che ha a lungo vissuto nella sua ombra, sarà costretta a uscire allo scoperto per difendere i ragazzi della città, compreso il suo migliore amico, il nerd Chip (Johnny Simmons).