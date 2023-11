Jeremy Allen White, la star di The Bear, ha espresso una certa perplessità per come, al giorno d’oggi, si vada a configurare la traiettoria standard della carriera di un giovane attore o attrice. Già perché ogni volta che un giovane o una giovane performer si affaccia sulla ribalta facendosi notare, il passaggio quasi automatico pare essere quello di apparire in in qualche cinecomic o, quantomeno, quello di essere contattato per un’audizione o un meeting collegato a uno di questi tentpole.

Cosa accaduta anche a Jeremy Allen White come ha avuto modo di raccontare lui stesso dalle pagine di GQ.

Ricordando un meeting andato decisamente male per un film in “stile Marvel” spiega:

Ho avuto un incontro per un film un po’ in stile Marvel, ma ho avuto un po’ un caratteraccio. Penso di aver sbagliato tutto. Avevo espresso il mio scetticismo sul progetto al meeting con i produttori tanto che domandai loro. “Ditemi, perché dovrei fare il vostro film?”. Non hanno reagito bene a questa affermazione. Hanno risposto “Vaffan*ulo”. Al che ho detto “Perfetto”.

Poi ha aggiunto:

Sono confuso su come il culmine della carriera di un attore sia finito in quel genere di film. Scelgono registi davvero bravi per fare quei film e, ovviamente, scelgono anche attori davvero dotati per farli. Io ho gestito la situazione nel modo in cui volevo farlo.

