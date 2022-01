LEGGI ANCHE – Henry Cavill parla della Snyder Cut e aggiunge: interpretare Superman è qualcosa di personale

, l’acclamato attore britannico vincitore del Premio Oscar al miglior attore nel 1991 per il film Il mistero Von Bulow, non ha ancora visto la, il director’s cut di Justice League di Zack Snyder uscito dapprima in streaming e poi in home video nella primavera del 2021.

Jeremy Irons, che ha interpretato Alfred Pennyworth sia in Batman v Superman che nelle due versioni di Justice League ha ammesso in un’intervista (via Comic Book) di non aver ancora visto la Snyder Cut:

Stranamente, penso di averlo, ma non l’ho ancora visto. Dovrei mettermi a cercarlo per vedere se avevo una copia digitale o il Dvd. Ricordo di averne parlato con Zack prima che la facesse, ero molto interessato a vedere cosa sarebbe scappato fuori. Non sarebbe potuta essere peggiore.

A quel punto l’intervistatore chiede dei chiarimenti all’attore sull’affermazione fatta, relativa all’impossibilità di vedere una Snyder Cut peggiore della versione cinematografica della pellicola portata in sala dalla Waarner e da Joss Whedon. Il giornalista ammette che, secondo lui, Justice League era un film orribile, ed è a quel punto che Jeremy Irons s’inserisce nel discorso ammettendo di avere un parere analogo: “Lo penso anche io”.

