Jeremy Renner aggiorna i fan sulla fisioterapia dopo l’incidente

Anche se con fugaci aggiornamenti, prosegue il processo di guarigione di Jeremy Renner dopo il tragico incidente di cui è rimasto vittima il 1 gennaio.

L’attore domenica ha aggiornato i fan con una breve storia su Instagram in cui comunicava di essere impegnato in una giornata di fisioterapia, come potete vedere a seguire:

Qualche giorno fa, ricordiamo, sono arrivati ulteriori dettagli grazie al rapporto pubblicato dall’ufficio dello sceriffo della contea del Nevada dove è avvenuto l’incidente.

Secondo quanto riportato, l’attore stava cercando di impedire al suo spazzaneve di colpire suo nipote quando è stato travolto dal veicolo. Renner aveva infatti portato il suo spazzaneve per liberare il furgone del nipote, che era rimasto incastrato nella neve nel vialetto dell’attore.

Fonte: CB