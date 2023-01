Jeremy Renner pubblica una foto da casa per ringraziare tutti del sostegno dopo il grave incidente

Jeremy Renner è tornato a casa già da qualche giorno dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato dopo essere rimasto vittima, a inizio gennaio, di un incidente con uno spazzaneve che ha reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale via elicottero.

Per ringraziare tutti i suoi fan, la star dell’Universo Cinematografico della Marvel ha pubblicato una foto in cui lo vediamo intento a fare riabilitazione presso la sua abitazione. Nel testo che accompagna la foto scrive:

Gli allenamenti mattutini, i propositi hanno completamente cambiato questo nuovo anno. Nato dalla tragedia per la mia intera famiglia e velocemente concentratosi nell’unire tutto l’amore possibile. Voglio ringraziare TUTTI per i messaggi e i pensieri premurosi per la mia famiglia e il sottoscritto. Mando tanto amore e apprezzamento a tutti voi. Queste trenta e passa ossa rotte si riprenderanno, diventeranno più forti, proprio come si rinsalda l’amore e il legame con la mia famiglia e gli amici.