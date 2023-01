Jeremy Renner pubblica una foto dall’ospedale, ecco come è avvenuto l’incidente

Jeremy Renner è sveglio dopo le due operazioni a cui è stato sottoposto in seguito al tragico incidente di domenica mattina.

L’attore ha fatto pubblicare un messaggio su Instagram con una foto che lo raffigura nel letto dell’ospedale, col volto tumefatto, e la didascalia:

Grazie a tutti per le splendide parole che mi avete rivolto. Sono messo troppo male per scrivere. Ma vi mando tanto amore.

Intanto arriva un nuovo resoconto su quanto accaduto esattamente nell’incidente, questa volta grazie all’ufficio dello sceriffo della Contea di Washoe, in Nevada:

In base alle nostre indagini, il veicolo personale di Mr. Renner, guidato da un membro della sua famiglia, era rimasto incastrato nella neve vicino a casa sua. Renner è andato a recuperare il suo Piston Bully, o Snowcat – uno spazzaneve molto grande che pesa almeno sei tonnellate e mezza – nel tentativo di liberare il veicolo. Dopo essere riuscito a spostare il veicolo con successo dalla posizione in cui era rimasto incastrato, Mr. Renner è uscito dal suo Piston Bully per parlare con il membro della sua famiglia. A quel punto, hanno notato che il Piston Bully ha iniziato a muoversi. Nel tentativo di fermare il Piston Bully, Mr. Renner ha cercato di salire nella posizione del conducente. In base alle nostre indagini, è a quel punto che il Piston Bully lo ha travolto.