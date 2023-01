Jeremy Renner, nuovi dettagli sull’incidente: l’attore cercava di salvare il nipote

Arrivano nuovi dettagli sul tragico incidente di cui è rimasto vittima Jeremy Renner il 1 gennaio e dal quale si sta lentamente rimettendo.

Secondo il rapporto pubblicato dall’ufficio dello sceriffo della contea del Nevada dove è avvenuto l’incidente, l’attore stava cercando di impedire al suo spazzaneve di colpire suo nipote quando è stato travolto dal veicolo. Renner aveva infatti portato il suo spazzaneve per liberare il furgone del nipote, che era rimasto incastrato nella neve nel vialetto dell’attore. Sembra che l’indicatore del freno nello spazzaneve non funzionasse, e che quindi una “componente meccanica possa essere stata tra le cause dell’accaduto”. Lo spazzaneve avrebbe iniziato a scivolare lateralmente e poi scendere giù dalla collinetta, spingendo Renner a scendere dal veicolo:

Lo spazzaneve Pistenbully ha iniziato a scivolare, causando l’uscita di Renner dal veicolo senza tirare il freno di emergenza. Sebbene il Pistenbully avesse dei problemi meccanici, riteniamo, in base alle nostre ispezioni, che il freno a mano avrebbe comunque tenuto fermo il veicolo. Quando Renner ha cercato di fermare o deviare il Pistenbully per evitare che ferisse suo nipote, è stato trascinato sotto il veicolo, che lo ha travolto. Una volta sceso dal Pistenbully, infatti, si era reso conto che il veicolo stava andando direttamente verso suo nipote. Temeva che lo avrebbe colpito, e così ha deciso di cercare di fermarlo o deviarlo. Il Pistenbully gli è passato sopra e ha proseguito per la sua strada. È rimasto sdraiato a terra focalizzandosi sul suo respiro, mentre suo nipote e altre persone cercavano di aiutarlo in attesa che il personale medico arrivasse sulla scena.

La convalescenza di Renner sarà lunga, ma l’attore ha già iniziato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni:

LEGGI – Jeremy Renner pubblica una foto da casa per ringraziare tutti del sostegno dopo il grave incidente

Fonte: CNN