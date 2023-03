Tre mesi dopo il terribile incidente con uno spazzaneve che gli è quasi costato la vita, Jeremy Renner ha deciso di raccontare la sua storia con un’intervista che verrà trasmessa su ABC News.

Intitolata Jeremy Renner: the Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph, andrà in onda il 6 aprile, qualche giorno prima della premiere mondiale di Rennervations (prima apparizione pubblica dell’attore dopo l’incidente), serie in arrivo su Disney+.

Renner è stato ricoverato in ospedale con un grave trauma toracico e ferite ortopediche dopo che il suo Sno-Cat, un grande spazzaneve, lo ha travolto. L’attore stava tentando di aiutare suo nipote a liberarsi della neve che aveva invaso il viale davanti alla sua casa a Lake Tahoe.

In un estratto dell’intervista sentiamo Renner parlare del dolore che ha provato: “Tutto quanto. Sono rimasto sveglio durante ogni momento”. Parla anche il nipote di Renner: “L’ho visto in una pozza di sangue che gli usciva dalla testa. Sono corso verso di lui, non pensavo fosse vivo”.

Nel video vediamo anche la telefonata al 911 (in sottofondo sentiamo l’attore dolorante, mentre delle voci lo incoraggiano a resistere). Sawyer elenca poi le ferite:

Otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra rotta, tibia sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta. Volto tumefatto, cavità oculare, mascella e mandibola rotte. Polmone collassato. Il fegato trafitto da una costola – sembra davvero terrificante.

L’attore ricorda di essersi chiesto: “Che aspetto avrà il mio corpo? Rimarrò una spina dorsale e un cervello, come un esperimento scientifico?” E si commuove quando Sawyer gli dice “Ho saputo che hai chiesto scusa alla tua famiglia con il linguaggio dei segni”:

Ho scelto di sopravvivere. Non mi avrebbe ucciso, assolutamente. Ho perso molta carne e molte ossa in quest’esperienza, ma li ho sostituiti con titanio e amore.

E quando Sawyer gli chiede se, guardandosi allo specchio, vede un uomo nuovo, lui risponde: “No, vedo un uomo fortunato”.

