Jeremy Renner ha riavuto il suo spazzaneve dopo il tragico incidente di cui è rimasto vittima il 1 gennaio scorso. L’attore ha documentato tutto con una certa felicità nelle sue storie Instagram. “Finalmente è tornato a casa” ha scritto.

Ricordiamo che secondo il rapporto pubblicato dall’ufficio dello sceriffo della contea del Nevada dove è avvenuto l’incidente, l’attore stava cercando di impedire al suo spazzaneve di colpire suo nipote quando è stato travolto dal veicolo. Renner aveva infatti portato il suo spazzaneve per liberare il furgone del nipote, che era rimasto incastrato nella neve nel vialetto dell’attore.

Tra pochi giorni su Disney+ arriverà Rennervations, docu-reality con l’interprete di Occhio di Falco nei film dei Marvel Studios.

La serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità.

