Jeremy Renner: la star della Marvel in condizioni “critiche ma stabili” dopo un incidente

Jeremy Renner, interprete di Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe, è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto nella giornata di ieri.

Un portavoce della star ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale tramite le pagine dell’Hollywood Reporter:

Possiamo confermare che Jeremy Renner è in condizioni critiche, ma stabili e ha riportato delle ferite dopo aver subito un incidente collegato alla situazione meteorologica mentre stava spazzando la neve. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti.

Domenica mattina, lo sceriffo della contea di Washoe, vicino a Reno, nel Nevada, è stato chiamato presso la residenza di Jeremy Renner situata nell’area di Mt. Rose-Ski Tahoe e l’attore sarebbe poi stato portato in ospedale in elicottero. Per colpa di una tempesta di neve avvenuta il 31 dicembre, ben 35.000 abitazioni nelle contee di Washoe, Carson, Douglas, Storey e Lyon (tutte situate nel Nevada del Nord) sono andate incontro a problematiche varie ed eventuali in materia di fornitura di energia elettrica.

Le dinamiche dell’incidente e i relativi dettagli sono ancora al vaglio delle autorità. L’attore è stata l’unica persona coinvolta nel sinistro.

FONTE: Hollywood reporter