Sono giorni densi d’impegni per il leggendario produttore Jerry Bruckheimer che ha in uscita ben due nuove pellicole, il biopic con Daisy Ridley Young Woman and the Sea e il quarto capitolo di Beverly Hills cop, e si è naturalmente ritrovato a parlare anche di Top Gun 3.

Intervistato dall’Hollywood Reporter, ha avuto modo di commentare la “promozione” di Young Woman and the Sea, che inizialmente doveva uscire esclusivamente in streaming su Disney+ e che invece (per lo meno negli Stati Uniti) arriverà nelle sale, e del sequel di Top Gun: Maverick.

Scopriamo cos’ha detto.

L’uscita in sala di Young Woman and the Sea

Parlando di come la Casa di Topolino abbia deciso di premiare la pellicola con l’uscita nei cinema, Jerry Bruckheimer dice:

Non è mai facile ottenere una distribuzione cinematografica, perché sono costose e per questo film avevano previsto lo streaming, ma quando hanno visto i risultati… Sono stati così colpiti dal film, anche se non so se i punteggi (delle proiezioni di prova, ndr.) abbiano effettivamente pesato nella decisione. Sono sicuro che la cosa abbia aiutato, ma amavano davvero il film ed è sicuramente ottimo per il loro marchio. È un lungometraggio che si può definire come un film per famiglie che tutti possono guardare ed è questo il senso di Disney. È anche il tipo di film che facciamo noi, che sia Top Gun o qualcos’altro. Qualunque cosa sia, è per tutti.

Lo straordinario Top Gun 3

Sui piani per il capitolo 3 della saga cominciata negli anni ottanta con la pellicola di Tony Scott spiega:

Penso che abbiamo una storia fantastica. È solo una questione che gira intorno al capire come possiamo riunire tutti e come possiamo farlo. Tom è molto impegnato. Ha molti film in programma, ed è un attore molto richiesto. Poi dovremo ottenere una buona sceneggiatura, e speriamo che gli piaccia tanto quanto piacerà a noi.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate