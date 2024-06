Unfrosted: storia di uno snack americano, esordio alla regia di Jerry Seinfeld, è da inizio maggio su Netflix e non è stato accolto molto bene dalla critica (QUI LA NOSTRA RECENSIONE). Ospite del podcast Honestly With Bari Weiss, il noto comedian ha commentato la questione, dichiarando il suo totale disinteresse allo scarso apprezzamento della pellicola:

L’unica cosa che voglio leggere sono le peggiori recensioni che il film ha ricevuto, perché per me non c’è niente di più divertente delle persone che si lamentano di non aver riso. Vogliono ridere. Mi sono immedesimato. Ho capito. Penso che sia divertente che l’abbiate odiato perché volevate ridere e non avete riso. È divertente! Non importa cosa pensate di me. Perché dovrei pensare di fare qualcosa che piaccia a tutti? Che senso ha? Devi essere pazzo per pensare così.

Se hai una buona formazione come comico di stand-up, non ti interessa cosa pensa la gente di te. Faccio il mio lavoro, ricevo le risate, prendo i soldi e me ne vado via. Quando uscirà la tua recensione, sarò in un’altra città a fare la stessa cosa.