Jesse Eisenberg sarà Bigfoot in un nuovo progetto cinematografico

Jesse Eisenberg (The Social Network) ha rivelato a Variety che prossimamente vestirà i panni del leggendario Bigfoot in un lungometraggio diretto dai fratelli David e Nathan Zellner.

Durante un Q&A al Sarajevo Film Festival l’attore ha rivelato:

Interpreto un Sasquatch [o Bigfoot]: completamente truccato, peli su tutto il corpo, nessuna battuta. Grugnisco, ma senza delle battute. Non vedo l’ora di farlo.

In attesa di sapere di più sul progetto ricordiamo che recentemente abbiamo visto Eisenberg in lungometraggi come Zack Snyder’s Justice League, Wild Indian, Resistance – La voce del silenzio, Zombieland – Doppio colpo e Vivarium.

I fratelli Zellner hanno debuttato nella regia cinematografica nel 2018 con Damsel, pellicola con Robert Pattinson e Mia Wasikowska.

