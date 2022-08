Ospite del 28° Sarajevo Film Festival, in cui ha presentato il suo debutto alla regia, When You Finish Saving the World, Jesse Eisenberg è tornato a parlare di Batman V Superman: Dawn of Justice, cinecomic DC dove interpreta Lex Luthor. Il film uscito nel 2016 aveva raccolto molte critiche da parte dei fan, rivolte anche alla sua versione “giovanile” del celebre villain, e ora l’attore esprime tutto il suo disappunto a riguardo.

Ecco le sue parole:

È una cosa che ho preso molto sul personale. Lo sceneggiatore, Chris Terrio, è uno scrittore molto serio e una persona molto emotiva. Ha pensato molto al mio personaggio e anch’io ci ho pensato molto. Ne ho parlato molto con il mio insegnante di recitazione, della sua storia con il padre e della sua vita emotiva, e va a finire che la gente mi odia!

Parlando poi con Deadline, Eisenberg ha chiarito che non escluderebbe un ritorno in un film dell’universo DC o in generale in un altro cinecomic:

Sarei scioccato se finissi in un film della DC, ma sarebbe uno shock piacevole. Non sono un fan dei fumetti. Per me non si trattava di interpretare un ruolo che avevo immaginato fin dall’infanzia. Per me è stata l’occasione di interpretare un grande personaggio scritto da un grande scrittore, e mi è piaciuto molto farlo. Quindi, interpretarlo è una gioia, e non interpretarlo non è qualcosa di cui mi vergognerò a parlare ai miei figli, perché non è un genere importante nella mia vita, anche se ho amato fare quel film. Quindi sì, farei ancora un film di supereroi. Perché come attore fai un sacco di cose diverse, e a volte i grandi ruoli vengono fuori in cose molto commerciali e a volte quelli terribili in film indipendenti.

Cosa ne pensate delle parole di Jesse Eisenberg sulle critiche al suo Lex Luthor? Lasciate un commento!

Trovate tutte le informazioni su Batman v Superman: Dawn of Justice nella nostra scheda.

FONTE: Deadline